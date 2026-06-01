Исинбаевой могут заблокировать счета за долг в 705 тыс рублей по налогам

Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой, которая переехала на Тенерифе, грозит блокировка банковских счетов из-за долга в 705 тыс. рублей перед ФНС, сообщает «Mash на спорте» .

Исинбаева переехала на остров в 2022 году. С тех пор она редко приезжает в РФ.

После введения ограничений в Сети, скорее всего, спортсменка не поняла, как настроить VPN на российский трафик и зайти на госсервисы, поэтому не заплатила налоги. Ее долг составил чуть более 705 тыс. рублей.

Ранее счета Исинбаевой блокировали дважды. Первый раз такое решение приняли из-за долга в 818 тыс. рублей. А второй — за 283 тыс. рублей. Позже налоговики вернули ей доступ, так как она заплатила задолженность. Теперь ситуация повторяется.

