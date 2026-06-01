Диетолог назвала летний рацион для ребенка

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, каким должно быть питание ребенка летом и какие продукты стоит включить в ежедневный рацион.

Летом дети больше двигаются и теряют жидкость, поэтому важно следить за питьевым режимом. Ребенку нужно давать обычную чистую воду, а не сладкие газированные напитки, отметила специалист. На прогулку стоит брать бутылку с водой.

«Лето — сезон, когда дети достаточно много двигаются, бегают и на улице очень жарко. Стоит обязательно обратить внимание, чтобы ребенок пил обычную чистую воду, а не сладкие газировки. То есть ребенку обязательно нужно давать на прогулку бутылочку с водой», — подчеркнула Ирина Писарева в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, ребенок не должен пропускать завтрак, обед и ужин. Утром подойдут сложные углеводы — каша, цельнозерновой хлеб, гранола, а также белок: яйца, натуральный йогурт, кефир, немного сыра. Полезные жиры можно получить из орехов или авокадо.

Полуфабрикаты лучше ограничить из-за избытка соли и добавок.

«Лучше, чтобы это были какие-то натуральные продукты. То есть если вы хотите накормить ребенка пельменями, котлетами, лучше чтобы это было домашнего производства, чтобы вы точно контролировали количество добавляемых туда соли», — рассказала Ирина Писарева.

В качестве перекусов подойдут сезонные фрукты. Ужин должен быть легким, перед сном допустим стакан кефира, ряженки или натурального йогурта.

