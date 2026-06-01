Врач назвала опасные симптомы после пляжа

Главный специалист Кузбасса по дерматовенерологии и косметологии Ольга Янец перечислила симптомы после жаркого дня, при которых необходимо срочно обратиться к врачу, сообщает vse42.ru .

По словам специалиста, после пребывания на солнце важно внимательно следить за состоянием кожи и самочувствием.

В первую очередь это касается родинок. Если после загара родинка изменила цвет, начала кровоточить или стала вызывать дискомфорт — зуд, жжение или болезненность, — откладывать визит к врачу нельзя. Такие изменения требуют медицинской оценки.

Второй тревожный сигнал — тяжелый солнечный ожог. О нем могут свидетельствовать выраженный отек, сильная боль и появление пузырей. Эти симптомы говорят о повреждении глубоких слоев кожи и требуют своевременной помощи специалиста.

Врач подчеркнула, что игнорирование подобных признаков может привести к осложнениям, поэтому при их появлении необходимо как можно скорее обратиться за медицинской консультацией.

