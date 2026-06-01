Более 250 млн рублей направят на помощь детям по итогам благотворительной акции

По итогам «СберПрайм Зеленого Марафона» на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.

Из них 185 млн рублей банк перечислит на лечение маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Еще более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В этом году 13-й «СберПрайм Зеленый Марафон» объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России. Специально к забегу Сбер подготовил уникальную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, преодоленный участниками марафона, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса.

Более 150 тыс. бегунов по всей стране вышли на старт и суммарно преодолели свыше 1 млн километров. Каждый километр стал частью большого общего дела — помощи детям, которым жизненно необходимо лечение.

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» направит пожертвования в детские медицинские центры по всей России, включая новые территории. Поддержку получат учреждения, где помогают детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также пациентам, которым необходима трансплантация костного мозга. Среди них — НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева, детские областные больницы ЛНР и ДНР, Институт онкологии им. Р. М. Горбачевой, Детская областная больница в Екатеринбурге, медицинские центры Уфы, Оренбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

На собранные средства будут закуплены жизненно необходимые лекарства — антибиотики, противогрибковые и таргетные препараты, а также современное медицинское оборудование. Все это поможет врачам эффективнее бороться за здоровье и жизнь маленьких пациентов.

Еще одним благотворительным проектом «СберПрайм Зеленого Марафона» стал традиционный сбор на платформе СберВместе. Благодаря пожертвованиям клиентов, партнеров и участников акции удалось собрать 32,7 млн рублей. Сбер по традиции удвоил эту сумму, и теперь более 65 млн рублей будут направлены некоммерческим организациям.

Эти средства помогут открыть программы подготовки к школе для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут ребятам раскрыть способности, обрести уверенность в себе, найти друзей и легче адаптироваться к новой среде.