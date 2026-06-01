Спасатель предупредила об опасностях на воде в преддверии купального сезона

Заместитель начальника отдела ГУ МЧС по Москве Людмила Боярова напомнила о правилах безопасного поведения на воде в преддверии купального сезона.

Москва и область готовятся к началу купального сезона на фоне ожидаемой жары. Спасатели призывают соблюдать базовые меры безопасности и выбирать только оборудованные пляжи.

«Главное правило — это купаться в организованных для этих целей местах, а детям, конечно же, в присутствии взрослых. Нельзя отплывать далеко от берега, заплывать за предупредительные знаки и буйки, устраивать в воде игр, связанных с хватанием друг друга за ноги, руки и голову», — отметила спасатель в эфире радио Sputnik.

Людмила Боярова подчеркнула, не стоит заходить в воду выше пояса, если гражданин не умеет плавать или плавает недостаточно хорошо.

«Если видишь, что моторная лодка движется на тебя, то маши руками, чтобы тебя заметили, и отплывай в сторону. Нельзя заплывать далеко на надувном матрасе или круге, потому что плавательное средство может выйти из строя или отнесет ветром далеко от берега. Кроме того, не следует пытаться плавать на бревнах, досках и самодельных плотах», — уточнила она.

Спасатель также рекомендовала рассчитывать силы при заплыве и при усталости отдыхать, лежа или плывя на спине.

«Не стоит глубоко нырять, на дне могут оказаться камни, коряги и металлические прутья», — заключила Людмила Боярова.

