Ефимов: в Свиблове в рамках МаИП появится предприятие

В столичном районе Свиблово инвестор завершил нулевой цикл строительства производства по изготовлению косметических средств в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что участок площадью 0,66 га был выделен в 2023 году. Он расположен на ул. Уржумской.

«Тут планируется построить производственный корпус по изготовлению косметических средств и упаковочной тары для выпускаемой продукции. Общая площадь объекта вместе с подземной частью превысит 7,4 тыс. кв. м, а высота будет от двух до четырех этажей. В рамках работ нулевого цикла на площадке завершили устройство котлована, фундамента, стен и перекрытий подземной части», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Уточняется, что участок был выделен по льготной арендной ставке — один рубль в год. Договор аренды заключен с инвестором на пять лет.

«Пространство будущего производственного корпуса будет функционально разделено. На подземных этажах оборудуют технические и складские помещения, а на верхних — административные и производственные пространства, включая цеха для изготовления, упаковки и фасовки продукции, лабораторию и мастерскую», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

МаИП реализуются в Москве с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. А с 2022 года для развития промышленного сектора город предоставляет бизнесу возможность строительства производственных объектов на льготных условиях.

«Промышленные МаИП играют важную роль в развитии производственной инфраструктуры Москвы, позволяя создавать новые предприятия и привлекать частные инвестиции в городскую экономику. Так, в районе Свиблово продолжается строительство проекта по выпуску декоративной косметики, средств личной гигиены и ухода за кожей, масок и антисептиков. После выхода на проектные мощности предприятие обеспечит более 70 новых рабочих мест для жителей столицы», — заключил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.