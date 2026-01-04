сегодня в 12:52

Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе М-4 в Ростовской области

Четыре человека погибли в массовом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на автотрассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает 112 .

Авария произошла вблизи населенного пункта Красный Колос в Аксайском районе.

На трассе столкнулись пять легковых автомобилей и грузовик. Предварительно, в результате ДТП погибли 4 человека, еще двое пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. На опубликованных кадрах видно, как спасатели осматривают искореженную легковушку Renault Logan, который влетел под большегруз Mercedes-Benz.

