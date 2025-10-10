«За зарплату х*****»: мигранты устроили «Веселые старты» в Красногорске
Забавное зрелище наблюдали жильцы одного из домов в Красногорске. На стройке мигранты устроили «Веселые старты», сообщает Mash.
«Веселые старты» — это спортивные соревнования, которые проводятся в веселой атмосфере. Их особенность — игры между командами. Выигрывает та команда, которая пройдет испытание быстрее.
Именно этим занимались мигранты-строители в Красногорске. Они разделились на две команды, надели на ноги резинки и, скооперировавшись по несколько человек, гуськом выполняли задания.
«За зарплату х***** (работают — ред.). Стройка стоит», — комментирует оператор.
Ранее в городском округе Балашиха 33-летнего мигранта привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в алкогольном опьянении и ДТП. При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, поэтому с применением силы был доставлен в ОВД.
