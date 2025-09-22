сегодня в 13:27

В Балашихе пьяный мигрант протаранил несколько авто и бросался на полицейских

В городском округе Балашиха 33-летнего мигранта привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в алкогольном опьянении и ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне вечером у многоэтажки на улице Третьяка в микрорайне Авиаторов. Пьяный мигрант за рулем ВАЗ-2104 совершил наезд на две припаркованные машины. В результате ДПТ пострадавших нет.

При задержании мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, поэтому с применением силы был доставлен в ОВД.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Как пишет Telegram-канал «Многонационал», устроивший ДТП пьяный мигрант оскорблял и бросался на местных жителей, а также в грубой форме требовал от полицейских снять с него наручники.