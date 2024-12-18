Wildberries отменяет активные заказы шпрот «За Родину»

После распространившихся в Сети сообщений об отравлениях компания X5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», совместно с маркетплейсом Wildberries отменяет продажу шпрот бренда «За Родину», пишет ТАСС .

«Wildberries временно приостановила продажу шпрот бренда „За Родину“ до соответствующих распоряжений профильных регулирующих органов после информации об отравлении товаром», — сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Россияне не смогут найти шпроты «За Родину» на Wildberries, так как компания не только отменила активные заказы на данный продукт, но и скрыла товарные карточки. Пользователей специальным уведомлением оповестят о том, что их заказ на шпроты отменен. В случае, если товар уже был оплачен, средства вернутся на внутренний кошелек покупателя.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге две женщины попали в больницу с симптомами ботулизма после того, как съели шпроты бренда «За Родину». На этикетке было написано, что производитель продукта находится в Калининграде. Пока медики борются за жизнь двух пациенток, компетентные органы разбираются в обстоятельствах случившегося и ищут продавца консервов.