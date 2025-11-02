WhatsApp* предлагает россиянам возможность авторизации аккаунта по почте

сегодня в 19:45

Мессенджер WhatsApp* следом за Telegram начал массово предлагать россиянам указать электронную почту для входа или восстановления аккаунта, сообщает Telegram-канал «Код Дурова» .

Российские пользователи начали замечать соответствующее уведомление над списком чатов.

Мессенджеры начали продвигать нововведение после требования к российским операторам ограничить звонки и SMS — сообщения новым пользователям при попытке регистрации.

Ранее стало известно, что Telegram начал рассылать россиянам коды для входа по e-mail вместо SMS и звонков. Ввести электронную почту можно в настройках аккаунта во вкладке «Конфиденциальность».

*WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в России.

