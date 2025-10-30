Россиянам запретили регистрироваться в Telegram и WhatsApp*

«Код Дурова»: в РФ ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp*

Жители России столкнулись с вероятными ограничениями на регистрацию новых аккаунтов в сервисах Telegram и WhatsApp*, об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова» .

По данным осведомленного источника на рынке телекоммуникаций, операторам связи в России предписано остановить пересылку SMS-сообщений и звонков, предназначенных для регистрации новых пользователей, поступающих от партнеров Telegram и WhatsApp*.

Утверждается, что коды не доходят до пользователей. При этом проблемы возникают даже при обычном входе в существующие аккаунты — подтверждения приходят с перебоями.

Ранее сообщалось, что в Крыму компетентные органы ограничили работу Telegram и WhatsApp*. Однако позднее крымский оператор связи «Волна» назвал некорректной информацию СМИ о возможных ограничениях и заявил, что не анонсировал блокировку.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что частично ограничивает функционирование зарубежных мессенджеров WhatsApp* и Telegram, чтобы противостоять преступникам, которые в том числе втягивают жителей страны в провокации.

*WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в России.

