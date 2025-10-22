РКН отчасти ограничил работу Telegram и WhatsApp* в России

Роскомнадзор частично ограничивает функционирование зарубежных мессенджеров WhatsApp* и Telegram, чтобы противостоять преступникам. Так в ведомстве ответили на вопрос о том, почему произошли сбои в работе этих платформ на юге РФ, сообщает ТАСС .

В РКН подчеркнули, что, согласно информации правоохранителей, зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp* оказались главными сервисами, с помощью которых аферисты обманывают россиян и вымогают деньги. Также с их использованием жителей РФ вовлекают в диверсионную и террористическую деятельности.

Россия много раз направляла руководству мессенджеров просьбы о том, чтобы против этих действий приняли меры. Однако их проигнорировали.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — отметили в Роскомнадзоре.

Также ТАСС сообщал, что нестабильная работа мессенджеров Telegram и WhatsApp* на юге РФ не связана с блокировкой доступа операторами связи. Об этом рассказали представители нескольких компаний.

Сбои в функционировании Telegram и WhatsApp* 21 октября произошли на юге России. Речь идет, в том числе о Ростове-на-Дону, Адыгее и Сочи. В Ростове-на-Дону оба мессенджера не запускались даже по Wi-Fi.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

