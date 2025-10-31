Telegram начал рассылать россиянам коды для входа по e-mail вместо SMS и звонков

После того как в Сети распространилась информация, что в России начали блокировать SMS-сообщения и звонки от популярного мессенджера Telegram, которые поступают пользователям для авторизации в приложении, в программе появилась новая опция в разделе «Конфиденциальность». Теперь россияне могут привязать к своему аккаунту электронную почту для вышеуказанных целей, в этом убедился корреспондент РИАМО.

Новый раздел находится в настройках аккаунта Telegram во вкладке «Конфиденциальность» в первом блоке, посвященном безопасности. При нажатии на кнопку сохранения адреса электронной почты пользователи видят системное предупреждение, для каких целей будет использоваться указанный e-mail.

«Этот адрес электронной почты будет использоваться при каждом входе в аккаунт Telegram с нового устройства», — говорится в системном сообщении.

После того как пользователь вводит e-mail в соответствующем поле, на его почту приходит шестизначный код. После ввода кода в мессенджере, почта пользователя сохраняется в его аккаунте.

Ранее сообщалось, что в России стали блокировать SMS-сообщения и звонки от Telegram, которые необходимы пользователям как для регистрации новых аккаунтов, так и для входов в уже существующие учетные записи с новых устройств: телефонов и компьютеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.