WhatsApp* автоматически устанавливал вредоносное ПО на устройства пользователей

По информации МВД России, в мессенджере WhatsApp* выявили проблему в системе безопасности. Вредоносное программное обеспечение (ПО) автоматически устанавливалось на устройства пользователей, сообщает РИА Новости .

Вирус Graphite проникал в телефоны с помощью PDF-файлов, которые распространяли по групповым чатам. При этом установка ПО происходила даже без открытия этих файлов.

Аккаунты в мессенджере WhatsApp* все чаще подвергаются атакам хакеров и телефонных мошенников. Киберпреступники используют уязвимости приложения для контроля над одним аккаунтом, чтобы позже атаковать чаты и контакты жертвы.

Ранее стало известно, что приложение WhatsApp* не будет работать на моделях iPhone 6, 6 Plus и 5s начиная с 5 мая текущего года. Проверить, какая версия iOS стоит на смартфоне, можно в настройках, перейдя в «Основные» и далее выбрав «Об этом устройстве».

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.