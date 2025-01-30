Стало известно, как телефонные мошенники крадут аккаунты в WhatsApp*

Аккаунты в мессенджере WhatsApp* все чаще подвергаются атакам хакеров и телефонных мошенников, предупреждала полиция Великобритании. Киберпреступники используют уязвимости приложения для контроля над одним аккаунтом, чтобы позже атаковать чаты и контакты жертвы, сообщает «ФедералПресс» .

По данным европейских правоохранителей, аферисты перехватывают одноразовые сообщения с кодами, которые отправляют при установке WhatsApp* на новое устройство. Из-за уязвимой работы приложения хакеры могут использовать чужие мобильные номера для активации аккаунтов на девайсах, не привязанных к оригинальному номеру. После этого у незнакомцев появляются личные данные жертвы, допуск к его группам и контактам.

«Сценарии взломов повторяются из года в год, и это явный сигнал о том, что WhatsApp* не заботится о своей аудитории. В этих условиях переход на отечественные платформы, которые уделяют больше внимания защите данных, становится все более разумным выбором», — сказал эксперт РОЦИТ, эксперт по борьбе с экстремизмом и блогер Алексей Трифонов.

WhatsApp* стал «крайне удобным инструментом» для совершения киберпреступлений, добавил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Депутат посоветовал россиянам проявлять осторожность в мессенджере и переходить на российские аналоги.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.