С 5 мая WhatsApp перестанет работать на iPhone с iOS 14 и ниже

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WhatsApp прекратит работу на iPhone 6 и более старых моделях с 5 мая 2025 года

Приложение WhatsApp не будет работать на моделях iPhone 6, 6 Plus и 5s начиная с 5 мая текущего года, сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал WABetaInfo.

Таким образом, пользователи стандартной версии мессенджера WhatsApp и WhatsApp Business не смогут пользоваться приложением — отправлять и получать сообщения, а также совершать звонки.

Проверить, какая версия iOS стоит на смартфоне, можно в настройках, перейдя в «Основные» и далее выбрав «Об этом устройстве».

«Если в строке „Версия iOS“ указана версия 15.1 и выше, значит, мессенджер будет обновляться и работать без проблем», — говорится в сообщении.

Пользователям более старых версий придется при возможности обновить iOS или приобрести более актуальную модель iPhone, добавляется в сообщении.