Выживший в Охотском море Пичугин начал есть твердую пищу

Состояние выжившего в Охотском море Михаила Пичугина значительно улучшилось, ему уже разрешили добавить в рацион твердую пищу и отпустили домой, пишет SHOT .

Пищеварительная система Пичугина начинает полноценно функционировать, в его рационе уже появилась твердая пища, которую сразу после спасения он не мог есть в силу сильного истощения. Выживший в Охотском море путешественник держится бодро.

На опубликованном в Сети кадре Пичугин позирует в оранжевой толстовке с надписью: «Я выжил там, где мамонты замерзли. Магадан».

Михаил Пичугин провел в открытом море 67 дней, 20 из которых дрейфовал с телами своего брата и племянника. 15-летний юноша первым скончался, не выдержав всех трудностей, за ним из жизни через несколько дней ушел его отец — мужчина скончался во сне от переохлаждения и голода.