Захарова заявила, что RT в Чили готов к обсуждению острых вопросов

Мария Захарова: канал RT в Чили открыт к обсуждению с людьми острых вопросов

По информации издания, Захарова заявила, что новоиспеченный канал открыт к обсуждению многих острых вопросов. Более того, он продемонстрирует живое общение с людьми через различные платформы.

«Это живой канал общения с людьми, который отвечает в соцсетях, на своих онлайн-ресурсах на вопросы, которые присылают зрители, подписчики», — отметила представитель МИД.

Между тем, стало известно о том, что Сайт «RT на русском» стал первым по цитируемости за май 2025 года, обогнав Газета.ru и РБК.