Миколог Вишневский предсказал плохой урожай грибов в Московской области в июле
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Урожайность грибов в Московской области уменьшится, начиная с середины июля. Причина в том, что грибницы истощены после первого этапа сбора, рассказал ТАСС эксперт-миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
Следующий грибной сезон, который обычно начинался в середине августа, будет перенесен. Скорее всего, он наступит не ранее сентября или даже более позднего срока.
Волна ожидается скудной и бедной. После столь мощного плодоношения грибницам предстоит долгое время отдыхать, считает Вишневский.
Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья в июле можно собирать подосиновики, подберезовики, белый гриб, летние опята, сыроежки. Также там можно найти шампиньоны и лисички.