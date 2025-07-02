Миколог Вишневский предсказал плохой урожай грибов в Московской области в июле

Урожайность грибов в Московской области уменьшится, начиная с середины июля. Причина в том, что грибницы истощены после первого этапа сбора, рассказал ТАСС эксперт-миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Следующий грибной сезон, который обычно начинался в середине августа, будет перенесен. Скорее всего, он наступит не ранее сентября или даже более позднего срока.

Волна ожидается скудной и бедной. После столь мощного плодоношения грибницам предстоит долгое время отдыхать, считает Вишневский.

Ранее сообщалось, что в лесах Подмосковья в июле можно собирать подосиновики, подберезовики, белый гриб, летние опята, сыроежки. Также там можно найти шампиньоны и лисички.