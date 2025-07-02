Миронов: при рождении ребенка государство должно открывать счет на 100 тыс руб

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов объяснил законопроект об увеличении налогового вычета для родителей и усыновителей и рассказал о других необходимых мерах для решения демографических проблем, сообщает RT .

Эксперт отметил, что на данный момент размер вычета зависит от состояния здоровья и количества детей в семье, однако сумма эта невелика. «Справедливая Россия — За правду» предложила увеличить налоговый вычет на первого ребенка до 2,8 тыс. рублей, на второго — до 5,6 тыс. рублей, на третьего — до 12 тыс. рублей, а на четвертого и каждого последующего ребенка — до 24 тыс. рублей. Также по 48 тыс. рублей предложено выплачивать на ребенка-инвалида, пока ему не исполнится 24 года и при условии обучения в вузе.

Более того, он добавил, что России необходимы срочные меры, чтобы справиться с ситуацией проседающей демографии, разработать меры поддержки семей с детьми и повышения рождаемости. В связи с этим партия предлагает выплачивать маткапитал за рождение третьего ребенка в размере 1,4 млн рублей, а также освобождать женщин с детьми от НДФЛ, если их доход не превышает трех-четырех МРОТ.

Многодетным семьям хотят помочь путем списания ипотеки или предоставления жилья на правах социального найма с возможностью передачи его в собственность. По мнению лидера, важно создать такие условия, при которых молодые люди при достижении совершеннолетия будут иметь свою «подушку безопасности».

«Для этого при рождении каждому ребенку надо открывать специальный счет с первоначальным взносом 100 тыс. рублей из федерального бюджета. Этими средствами вместе с накопившимися процентами молодые люди смогут пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста. Такая практика есть во многих странах, и она успешно себя зарекомендовала», — заключил Миронов.