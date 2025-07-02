В небе над Украиной повис «ядерный гриб» из дыма после мощного взрыва
Днем 2 июля в Житомире прогремел мощный взрыв
Днем 2 июня в украинском Житомире прогремел мощный взрыв. Видео с места происшествия опубликовал SHOT, интернет-пользователи увидели сходство столба дыма над местом ЧП с «ядерным грибом».
На данный момент достоверной информации о том, на каком объекте произошел взрыв, пока нет.
По одним данным, взорвалась автозаправка, а по другим — склад, на котором хранилось что-то взрывоопасное.
На опубликованных кадрах показано, как после взрыва в небо поднимался черный столб дыма. Предположительно, его высота может достигать нескольких десятков метров.