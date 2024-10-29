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Выжившего в Охотском море при дрейфе выписывают из больницы Магадана

Россиянина Михаила Пичугина, выжившего во время 67-дневного дрейфа в Охотском море, выписывают из Магаданской областной больницы, сообщает ТАСС .

Вскоре мужчина он должен отправиться в аэропорт, чтобы улететь домой в Улан-Удэ.

Отмечается, что опасений по состоянию его здоровья нет.

Михаил Пичугин, его брат и племянник сплавлялись из Хабаровского края в Сахалинскую область на лодке. 9 августа они пропали в Охотском море.

Судно нашли только 14 октября у берегов Камчатки. Михаил оказался единственным выжившим, он два месяца дрейфовал с телами погибших родных.