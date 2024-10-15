Кадры спасения: в Охотском море спасли дрейфовавшего два месяца мужчину

В Охотском море мужчина выжил после двух месяцев дрейфа

Опубликованы кадры спасения выжившего мужчины, который два месяца дрейфовал в Охотском море, сообщает газета «Известия» .

На видео показано, как сидящий в лодке Михаил Пичугин с длинной бородой и в спасательном жилете хватается за трос, сброшенный ему рыбаками с траулера. Затем мужчина дотянул свой катамаран к рыболовецкому судну.

15 октября спасатели доставят мужчину и тела его погибших родственников в Магадан.

Лодка «Байкал-470», в которой находились Илья, Сергей и Михаил Пичугины, пропала в Охотском море 9 августа. Выжил лишь последний. Двое взрослых и 15-летний мальчик по воде сплавлялись из Хабаровского края в Сахалинскую область, а затем исчезли. Спасатели смогли отыскать судно только 14 октября в акватории Охотского моря вблизи села Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Ранее сообщалось, что на Рузском водохранилище в Московской области перевернулась лодка, на борту которой во время ЧП находились два человека. Одного из них сумели спасти.