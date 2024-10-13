Человека спасли после того, как лодка перевернулась на Рузском водохранилище

На Рузском водохранилище в Московской области перевернулась лодка, на борту во время ЧП находились два человека, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Инцидент произошел в 20:45 12 октября. После происшествия один человек выплыл сам, второго из воды вытащили спасатели.

Пострадавшего осмотрели медики. Он отказался от госпитализации.

Всего на данное происшествие привлекались 12 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС: 3 человека и 1 единица техники.