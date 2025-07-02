Сдавшую ЕГЭ на 400 баллов школьницу пригласили на стажировку в команду MAX

После того как московская школьница Надежда Яшмолкина сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам на 400 баллов из 400 возможных баллов, она получила офер на стажировку на цифровой платформе MAX, сообщает РИА Новости .

«Выпускница московской школы № 1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила оффер на стажировку в команду цифровой платформы MAX», — говорится в релизе цифровой платформы.

Эксперты IT-компании рассказали школьнице о путях развития в технологической отрасли через программы VK Education. Команда поделилась своим опытом, как после обучения в университетских программах они стали сотрудниками VK.

Вице-президент образовательных проектов Анна Степанова рассказала, что выпускницу пригласили стажироваться из-за ее увлечения информационными технологиями. Она также подчеркнула важность отдыха после экзаменов, предложив Яшмолкиной возможность поработать над платформой следующим летом.

VK недавно выпустил бета-версию платформы Max, позволяющей пользователям обмениваться сообщениями, звонить и пересылать файлы до 4 ГБ. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.

Ранее сообщалось, что Надежда Яшмолкина сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Все четыре предмета она сдала с максимально высокой оценкой и в сумме набрала 400 баллов.