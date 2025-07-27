Вышли на связь считавшиеся пропавшими жители дома в Саратове, где взорвался газ

25 июля взорвался бытовой газ в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове, после чего произошло частичное обрушение объекта, без вести пропавшими числились 10 жильцов многоэтажки. В правительстве Саратовской области сообщили, что все они вышли на связь, пишет ТАСС .

Без вести пропавшие люди в момент взрыва бытового газа отсутствовали дома. В настоящее время со всеми ними установлен контакт.

«Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время поисково-спасательная операция полностью завершена. Из-под обломков частично рухнувшего дома извлекли тела семи человек, в том числе ребенка. Среди погибших есть начальник станции железной дороги, он был дома вместе с семьей.

Предварительной причиной взрыва газа стала его утечка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами, разбор обломков здания продолжается.