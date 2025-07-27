Поисковые работы в доме в Саратове, где взорвался газ, прекращены

Оперативные службы завершили поисково-спасательную операцию под обломками частично обрушившегося после взрыва газа дома на улице Блинова. Погибли семь человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Официально поисково-спасательная операция завершилась 27 июля около 19:00. Все тела погибших уже извлечены.

«В результате трагедии погибли 7 человек, в том числе малолетний ребенок. Специалисты извлекли из-под обломков их тела. Глубочайшие соболезнования родным и близким», — написал Бусаргин в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС России и областной службы спасения продолжают разбирать обломки дома и вывозить их на специальный полигон. Начиная с 28 июля, специалисты будут оценивать техническое состояние конструкций 4-го и 5-го подъездов многоэтажки.

25 июля бытовой газ в доме на улице Блинова мог взорваться из-за утечки. Оперативные службы быстро приехали на место происшествия, первой из-под обломков спасли пятилетнюю девочку, затем еще 10 человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.