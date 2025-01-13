Выплаты ухаживающим за инвалидами пересмотрят с учетом фактической инфляции

С 1 февраля текущего года российское правительство начнет ежегодно корректировать размер ежемесячных выплат для лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, в соответствии с уровнем инфляции, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минтруд РФ.

Изменения в указ о выплатах были внесены главой государства Владимиром Путиным (указ № 1125 от 29 декабря 2024 года).

Согласно новому положению, кабмин должен ежегодно корректировать размер выплат, ориентируясь на индекс роста потребительских цен за предыдущий календарный год. Для этого необходимо рассчитать коэффициент индексации.

Информацию о фактическом уровне инфляции в середине января предоставляет Росстат. Данные будут включены в постановление правительства, устанавливающее размер индексации.

В декабре Путин принял решение о назначении пособия в размере 10 тыс. рублей для всех трудоспособных граждан, которые осуществляют уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья и не имеют работы.

До этого выплаты полагались лишь тем, кто не имел работы и был безработным. Остальные ухаживающие за детьми с инвалидностью получали ежемесячное пособие в размере 1,2 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в текущем году пенсия россиян по старости будет составлять чуть более 24 тыс. рублей, а страховые пенсии вырастут на 7,3%.