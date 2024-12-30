В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

Страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, эта мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, отметил депутат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в стране увеличится зарплата 4,2 млн работников.

Вырастет и размер некоторых социальных пособий и выплат.