Володин: минимальный размер оплаты труда с 1 января вырастет до 22 440 рублей

В России с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 22 440 рублей, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что благодаря росту МРОТ в стране увеличится зарплата 4,2 млн работников. В основном это касается бюджетной сферы. Также еще повысится размер некоторых социальных пособий и выплат.

По словам Володина, в РФ с нового года возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Несмотря на вызовы, которые стоят перед страной, средства на данные цели в федеральном бюджете найдены.

Кроме того, как напомнил председатель ГД, с 1 января вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства России и ужесточается ответственность за продажу вейпов детям.