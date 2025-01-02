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Выигравший 1 млрд рублей в лотерею получит более 781 млн после уплаты налогов

Россиянин, который выиграл в лотерее «Новогодний миллиард» 1 млрд рублей, после вычета налога получит 781 598 156 рублей, сообщает пресс-служба «Русского лото».

Ранее россиянин, купивший билет «Русское лото» в Сахалинской области, по итогам новогоднего тиража стал четвертым лотерейным миллиардером.

Победитель должен будет заплатить 22% с дохода на сумму, превышающую 50 млн рублей. В итоге сумма налога составит 218 402 044 рубля.

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» провели 1 января 2025 года.

Всего по итогам розыгрыша выигрышными стали 11 920 044 билета, разыграли 3 652 173 987 рублей, что является рекордом по общей сумме выигрышей в одном тираже среди гослотерей РФ.