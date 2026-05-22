Лось застрял в озере в Дмитрове из-за бетонного спуска
0:12
Лось оказался в ловушке в Дмитрове — животное не смогло выбраться из озера, сообщает Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы».
Жители Дмитрова заметили лося 22 мая. Они запечатлели, как животное пытается выбраться на сушу, но не может.
В кадре видно, как он переставляет ноги, взбирается на пригорок, но затем снова падает в воду. Лось не мог выбраться из ловушки из-за бетонного спуска.
Неравнодушные очевидцы вызвали спасателей.
Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.