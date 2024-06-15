Выбросы углекислого газа в Москве сократились на 130 тыс тонн за 5 лет

За последние пять с лишним лет выбросы углекислого газа на территории столицы сократились на 130 тыс. тонн. Это произошло благодаря электробусам, курсирующим на городских маршрутах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Этот экологичный транспорт появился в Москве в 2018 году. Один электробус сокращает выбросы СО2 на 60 тонн в год», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день на столичных маршрутах работает более 1,7 тыс. электробусов, а к 2030 году в мегаполисе будет 5,3 тыс. единицы экологического транспорта отечественного производства.

Новые электробусы заменят автобусы на маршрутах и существенно улучшат экологическую ситуацию в городе.

Ранее стало известно, что на МЦД-3 полностью обновят подвижной состав в 2024 году. По линии начнет курсировать обновленный парк поездов.