На МЦД-3 полностью обновят подвижной состав в 2024 году
Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что в 2024 году подвижной состав на МЦД-3 будет полностью обновлен. По линии начнет курсировать обновленный парк поездов, сообщает «Вечерняя Москва».
Современные составы также поедут по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). В этих целях в Москву дополнительно поставят 500 новых вагонов.
«Заключение долгосрочных контрактов на поставку современного подвижного состава позволяет машиностроителям планировать работу на годы вперед», — заявил Ликсутов.
Заместитель мэра обратил внимание, что именно Москва выступает ключевым заказчиком поездов в России. По словам Ликсутова, столице одобрили 56,5 миллиарда рублей бюджетных кредитов на приобретение новых железнодорожных составов.