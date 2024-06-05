На МЦД-3 полностью обновят подвижной состав в 2024 году

сегодня в 19:17

Обновление парка поездов на МЦД-3 завершится в 2024 году

Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что в 2024 году подвижной состав на МЦД-3 будет полностью обновлен. По линии начнет курсировать обновленный парк поездов, сообщает «Вечерняя Москва».

Современные составы также поедут по четвертому Московскому центральному диаметру (МЦД-4). В этих целях в Москву дополнительно поставят 500 новых вагонов.

«Заключение долгосрочных контрактов на поставку современного подвижного состава позволяет машиностроителям планировать работу на годы вперед», — заявил Ликсутов.

Заместитель мэра обратил внимание, что именно Москва выступает ключевым заказчиком поездов в России. По словам Ликсутова, столице одобрили 56,5 миллиарда рублей бюджетных кредитов на приобретение новых железнодорожных составов.