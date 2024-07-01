«ВТБ Арена» опровергла проведение концерта Канье Уэста на своей площадке

В «ВТБ Арене» отметили, что какой-либо информации о проведении концерта и посещении артистом стадиона нет.

Ранее Telegram-каналы сообщили о том, что концерт Канье Уэста в Москве состоится 6 сентября. По их данным, американский артист выбирал в качестве площадки мероприятия между «Лужниками» и стадионом «Динамо». Решение по месту проведения концерта якобы планируется принять в течение двух недель.

В Москву артист приезжал на день рождения Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда уличной одежды Yeezy, принадлежащего Уэсту. Рубчинскому 29 июня исполнилось 40 лет.

После приезда рэпера на «Авито» появились мошеннические объявления о продаже билетов на его концерт, который якобы пройдет в «Лужниках». В пресс-службе сервиса заявили, что объявления были заблокированы за попытку продажи несуществующего товара, всего было пять подобных объявлений.