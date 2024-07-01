Baza: Канье Уэст даст концерт в Москве 6 сентября

Американский рэпер Канье Уэст решил дать концерт в России 6 сентября 2024 года, сейчас он выбирает подходящую под это мероприятие площадку, сообщает Baza .

Приезд певца в Россию многие связывали с празднованием юбилея Гоши Рубчинского, который является главным дизайнером бренда Уэста Yeezy. Однако, как отмечает Baza, артист также посетил Москву ради того, чтобы выбрать подходящее место для своего концерта.

Организаторы присмотрели две площадки: арену «Лужники» и стадион «Динамо». Фирме, которая будет организовывать концерт, понравился первый вариант. Сам Канье остановил свой выбор на стадионе «Динамо», так как там лучше акустика.

Отмечается, что с решением по месту проведения мероприятия разберутся в течение двух недель, чтобы успеть согласовать все документы и справки. Концерт Уэста запланирован на 6 сентября.

Ранее в СМИ появилась информация, что Канье Уэст уже покинул Россию. В команде бренда «Гоша Рубчинский» подтвердили это.