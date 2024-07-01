ТАСС: рэпер Канье Уэст покинул Москву

В команде бренда «Гоша Рубчинский» подтвердили информацию об отъезде американского рэпера Канье Уэста из Москвы, сообщает ТАСС .

Первой о приезде известного исполнителя в столицу заявила продюсер Яна Рудковская. Она отметила, что рэпер может дать грандиозное шоу в Лужниках.

В Сети появилась информация, что Уэст приехал на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет. Они побывали в ресторане «Белуга» с русской кухней, а потом дома с мамой дизайнера. Визит рэпера был частным, и он не связан с концертом в «Лужниках», о котором ранее сообщали СМИ.

По словам политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, так Уэст решил бросить вызов истеблишменту США. Он назвал рэпера бунтарем среди «пролиберального чернокожего мейнстрима».