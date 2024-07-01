Политолог Дробницкий: Канье Уэст бросил вызов американскому истеблишменту

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Прибывший в Россию известный американский рэпер Канье Уэст решил бросить вызов истеблишменту Соединенных Штатов, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» .

«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, „да пошли вы!“», — сказал он.

Дробницкий назвал Уэста бунтарем среди «пролиберального чернокожего мейнстрима». Он обратил внимание, что Канье сегодня активно поддерживает экс-президента Дональда Трампа. Значение исполнителя для его предвыборной кампании, по словам эксперта, нельзя недооценивать.

Рэпер прилетел в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Компанию заметили на яхте на Москве-реке.