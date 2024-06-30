Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приехал в Москву

Рэпер Канье Уэст приехал в столицу и остановился в самом ее «сердце», сообщила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале .

«Скрестили пальцы по шоу в Лужниках», — написала продюсер.

По словам Рудковской, рэпер соберет 80 тыс. зрителей если не за три дня, то за неделю точно.

Ранее Mash опубликовал договор на московский концерт с подписью, которая похожа на автограф гражданской жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори, ведущей дела музыканта. Также, по данным издания, аванс за выступление Уэст уже получил.