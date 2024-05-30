Mash: Канье Уэст получил аванс за планирующийся концерт в Москве

Telegram-канал Mash опубликовал договор на московский концерт с подписью, которая похожа на автограф гражданской жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори, ведущей дела музыканта. Также, по данным издания, аванс за выступление Уэст уже получил.

Деньги рэперу переводили через фирму, зарегистрированную в Лос-Анджелесе (США). Стороны подписали документы 7 мая.

По предварительной информации, дата и место концерта — 8 июня, столичный стадион «Лужники».

В райдере артиста отмечено, что он привезет команду из 25 человек. Для всех нужно сделать визы и другие необходимые документы за счет организатора мероприятия. Также надо купить билеты в первый класс в самолете и оплатить номера в пятизвездочном отеле для всех. Прописаны еще обязательная охрана рэперу и постоянная бронированная машина для поездок.

Концерт будет проведен в любую погоду. Выступление могут отменить, если организаторы мероприятия не выполнят хотя бы один пункт договора. Сам артист также может аннулировать документ без объяснения причин, но не позже, чем за 30 дней до концерта.