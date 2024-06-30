Mash: визит Канье Уэста в Москву не связан с концертом

Рэпер Канье Уэст прилетел в столицу на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского, которому 29 июня исполнилось 40 лет, сообщает Mash .

Вечером Рубчинский и Уэст побывали в ресторане «Белуга» с русской кухней, а потом дома с мамой дизайнера. Данный визит рэпера является частным, и он не связан с концертом.

Предварительно, Канье Уэст остановился в отеле Four Seasons в номере «Королевский юг», ночь в котором стоит около 1 млн рублей.

Ранее продюсер Яна Рудковская отметила, что рэпер Канье Уэст приехал в столицу и остановился в самом ее «сердце».