сегодня в 17:10

ВСУ захватили мирных жителей в Судже и держат их в школе-интернате

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что украинские солдаты захватили мирных жителей, не покинувших занятые территории, и удерживают их в школе-интернате Суджи, сообщает ТАСС .

По словам Богачева, эту информацию подтверждают видеоматериалы, снятые самими военнослужащими ВСУ. Украинские боевики свозят людей в школу-интернат в Судже и не выпускают оттуда.

Богачев не знает, существуют ли другие подобные учреждения, в которых ВСУ держат мирных жителей.

Украинские силы вторглись на территорию Курской области 6 августа. Жителей региона эвакуируют в безопасные места. В Минобороны РФ сообщили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. бойцов.

Ранее польские наемники, служащие в ВСУ, прилюдно казнили толпу людей в Судже. Перед расстрелом они привели к месту казни стариков и молодых людей.