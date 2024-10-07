Служащие в ВСУ польские наемники расстреляли толпу безоружных людей в Судже Курской области, рассказали местные жители. Боевики также привели других горожан, чтобы они смотрели на расстрел, сообщает газета «Известия» .

О произошедшем очевидцы рассказали на видео, обнародованном Минобороны России. Житель Суджи по имени Дмитрий сообщил, что перед расстрелом наемники привели к месту казни стариков и молодых людей.

«И перед всеми расстреляли. Поляки. Одни поляки были», — вспомнил Дмитрий.

Другой местный житель Сергей сказал, что в тот день решил вернуться домой за паспортом, однако его схватили двое украинских солдат. У одного из них был четко слышен балтийский акцент, отметил мужчина.

Боевики избили Сергея и ушли, когда им поступил сигнал по рации. После этого горожанин услышал женский крик и последующую стрельбу. Мужчина спрятался в подполе своего дома и сидел там до ночи, а с наступлением темноты сбежал.