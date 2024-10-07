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ВСУ потеряли более 21 тыс боевиков с начала вторжения в Курскую область

Более 21 тыс. военнослужащих потеряла украинская армия с начала атаки на Курскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время боевых действий противник также лишился 98 БТР, 888 боевых бронемашин, 136 танков, 66 БМП, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудий и т. д.

За сутки подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ возле 5 населенных пунктов региона. Также российские бойцы отразили две контратаки противника. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми или ранеными.

Всего за сутки противник лишился на курском направлении более 150 военнослужащих. В том числе украинские силы были поражены огнем артиллерии и ударами авиации.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали удушающее химическое оружие в Судже Курской области. Это произошло 11 августа. В результате пострадали более 20 человек.