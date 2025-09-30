Все криптообменники закрылись в «Москва-Сити» после рейдов силовиков

В деловом центре «Москва-Сити» после проведенных силовиками рейдов закрыли все криптообменники, сообщает Baza .

В «Москва-Сити» несколько недель шли рейды силовых структур. Они проверяли криптообменники из-за незаконного вывода денег из России через границу в Дубай.

Силовики наносили постоянные визиты в Rapira и Mosca. У них изымали крупные суммы денег. Это насторожило остальных владельцев обменников в деловом центре.

Поэтому абсолютно все криптообменники в «Москва-Сити» сейчас отключили функцию пополнения и вывода денег с биржи офлайн. Площадки обещают выйти на связь после того, как полностью восстановят свой режим работы.

