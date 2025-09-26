Рейды силовиков по криптообменникам продолжаются в «Москва-Сити»

В деловом центре «Москва-Сити» три недели продолжаются рейды силовиков, которые изымают оборудование и миллионы долларов из криптообменников, сообщает Baza .

Проверки начались из-за незаконного вывода денег из России через границу в Дубай. По предварительным сведениям, в данном деле могут фигурировать несколько чиновников.

В центре внимания силовиков в основном находятся сервисы по обмену криптовалюты Rapira и Mosca. Неделю назад в одном из подобных пунктов изъяли свыше 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тыс. евро. Сейчас эти деньги «заморожены» и еще средства в нескольких китайских обменниках.

Эта работа проводится в рамках процессуальной проверки — без возбуждения уголовного дела. Силовики ходят по этажам делового центра со списком людей, которые могут провести их в обменники. Адвокаты владельцев криптообменников из бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» отказались от комментариев по данной.

