ВС РФ водрузили триколор на здание администрации Урожайного
Фото - © РИА Новости / Юрий Войткевич
Российские военные водрузили флаг страны над зданием администрации села Урожайное, которое расположено на времевском направлении запорожской линии спецоперации, сообщает РИА Новости.
Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что военные сейчас продвигаются в северной части населенного пункта. Там ведутся тяжелые кровопролитные бои
В июне СМИ писали, что российские силы берут украинскую армию в клещи в Урожайном. Они продвигаются на великоновоселовском направлении СВО.
Также ранее военные освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике. А еще бойцы смогли поразить ВСУ в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка.