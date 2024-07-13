ВС РФ водрузили триколор на здание администрации Урожайного

сегодня в 15:55

Российские военные водрузили флаг страны над зданием администрации села Урожайное, которое расположено на времевском направлении запорожской линии спецоперации, сообщает РИА Новости .

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что военные сейчас продвигаются в северной части населенного пункта. Там ведутся тяжелые кровопролитные бои

В июне СМИ писали, что российские силы берут украинскую армию в клещи в Урожайном. Они продвигаются на великоновоселовском направлении СВО.

Также ранее военные освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике. А еще бойцы смогли поразить ВСУ в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка.