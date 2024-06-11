«РВ»: российские силы берут ВСУ в клещи в Урожайном

Российские силы стремительно продвигаются на великоновоселовском направлении — на стыке Запорожья и ДНР. Речь идет о Времевском выступе, где ранее пыталась наступать украинская армия.

Накануне стало известно об освобождении Старомайорского в ДНР. Теперь это признали даже украинские аналитики, они оставили в «серой» зоне только кусок окраины населенного пункта. Согласно их заявлениям, российские подразделения закрепились на глубину до 300 м на северо-востоке Старомайорского.

Что касается Урожайного, то украинские ресурсы сообщают, что штурмовой группе ВС РФ удалось продвинуться в северном направлении до 300 м. Российские бойцы атаковали ВСУ у перекрестка Садовой и Октябрьской улиц.

О том, что подразделения ВСУ могут быть разгромлены на этом участке, украинские СМИ предупреждали еще неделю назад. Согласно их заявлениям, ВС РФ хотят вернуть те территории, которые они потеряли при контрнаступлении ВСУ летом 2023 года.