сегодня в 13:35

Населенный пункт Старомайорское в Донецкой Народной Республике полностью перешел под контроль российских сил, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вглубь украинской обороны.

ВС РФ также поразили личный состав и технику 58-й мотопехотной и 72-й мехбригады противника, 123-й и 128-й бригад теробороны у Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР.

ВСУ потеряли до 140 солдат, 2 автомобиля, британскую 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Ранее стало известно, что российские расчеты систем «Град» ударили по позициям ВСУ в зоне спецоперации.